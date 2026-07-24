Слідами принцеси Діани: Меган Маркл поділилася рідкісними кадрами відпочинку з дітьми в Європі

Меган Маркл поділилася зворушливими фотографіями з "літніх канікул" принца Гаррі та їхніх дітей Арчі і Лілібет, зроблених під час перебування сім'ї в Європі.

Герцогиня Сассекська оприлюднила цілу серію рідкісних кадрів їхньої відпустки, серед яких зокрема видно одну з локацій у Португалії. Фотографіями Меган Маркл поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Протягом останніх тижнів сім'я подорожувала Європою напередодні повернення принца Гаррі до Великої Британії цього місяця для участі в "Іграх Нескорених" у Бірмінгемі. Хоча не було точно підтверджено, де саме вони відпочивали, але, як пише Daily Mail, це була зокрема Португалія. Там, подейкують, подружжя Сассексів придбало другу нерухомість поблизу будинку кузини Гаррі — принцеси Євгенії та її чоловіка.

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Меган Маркл разом з донькою на одному з пляжів в Європі Фото: Meghan/Instagram

Медіа також звернуло увагу, що на одному знімку з цієї серії зображено сім’ю під час відвідування Елторпа — маєтку, де провела дитинство принцеса Діана. На цьому кадрі Лілібет йде алеєю, обсадженою деревами та живоплотами, а попереду разом прогулюються Гаррі та Арчі, в руках яких, ймовірно, букети квітів.

Меган Маркл показала доньку Лілібет Фото: Meghan/Instagram

Ці квіти у руках можуть свідчити про те, що сім'я Сассексів відвідала місце поховання принцеси Діани, яке розташоване неподалік від її родового маєтку. Журналісти звернули увагу, що приблизно у той час, коли були зроблені кадри, 10-11 липня, територія Елторпа була зачиненою для відвідувачів.

Маленький Арчі на іншому кадрі сидить у кабіні літака в пілотській кепці, коли троє пілотів оточили його у той час, як хлопчик вдавав, ніби керує літаком.

Маленький Арчі спробував себе у ролі пілота Фото: Meghan/Instagram

На іншому знімку зображена вся сім'я Сассексів, коли вони веселилися на пляжі та купалися у морі.

Меган Маркл, принц Гаррі та їхні діти Лілібет і Арчі купаються в морі

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