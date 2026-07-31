Польоти в хмарах: Меган Маркл розкритикували за вигадки про "10 років Гаррі в авіації"

Меган Маркл несподівано підвищила військові досягнення свого чоловіка принца Гаррі, приписавши йому майже 6 зайвих років служби у британській авіації.

Хоча 41-річний принц Гаррі й справді прослужив десять років у війську, він провів трохи менше 4 років на посаді другого пілота та стрільця під час служби в Афганістані. Через це на Меган Маркл обрушилася хвиля докорів з боку критиків, пише таблоїд Radar Online.

Що наговорила Меган Маркл про принца Гаррі

Маркл зробила цю заяву 28 червня під час сесії запитань і відповідей після показу документального фільму Cookie Queens. Коли герцогиня Сассекська говорила про "важкі моменти", вона заговорила про те, що всі люди у житті проходять через безліч випробувань. Тоді вона раптом згадала слова свого чоловіка про те, що життя "сповнене сюрпризів".

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"Але знаєте, він 10 років був пілотом вертольота в британській армії. І іноді, у справді важкі дні, він казав: "Гей, кохана, знаєш, навіть якщо вирує буря, над нею завжди світить сонце", — розповіла герцогиня.

Якою насправді була служба принца Гаррі

Принц Гаррі насправді служив пілотом армійської авіації три з половиною роки Фото: REUTERS

Як пише видання Express, принц Гаррі має десятирічний військовий досвід. Він двічі служив у Афганістані, де брав участь у кількох бойових місіях, а також брав участь у навчальних місіях у Великій Британії, США та Австралії.

Принц Гаррі пройшов дві ротації в Афганістані, але лише одну — як другий пілот. У 2007 році він був відправлений у секретну 10-тижневу місію до провінції Гельманд в Афганістані в ролі передового авіадиспетчера, де допомагав координувати безпосередню повітряну підтримку та керувати повітряними ударами по цілях талібів.

У травні 2009 року Гаррі розпочав офіційне навчання пілотування вертольотів на базі Королівських ВПС у Шоубері, а через рік отримав звання пілота. У 2012 році він отримав кваліфікацію другого пілота-стрільця вертольота Apache. У тому ж році, з вересня, і до січня 2013 року принц брав участь у бойових місіях в Афганістані.

Вершиною служби принца було отримання кваліфікації командира Apache у липні 2013 року.

Меган Маркл розкритикували за гучні заяви

Люди, які пильно стежать за королівською родиною та знають подробиці їхнього життя, одразу підловили Меган Маркл на неправдоподібних заявах. У соцмережах один з користувачів зауважив, що такі слова є формою "привласнення чужих заслуг".

"Підозріло. Не думаю, що йому дозволяли літати самостійно, лише як другому пілоту. І, схоже, зараз у нього немає ліцензії. Ми ніколи не чули, щоб він літав після служби в армії, як Вільям", — зазначив інший користувач.

Також люди накинулися і на принца Гаррі, і висловили думку про те, що подружжя просто "намагається копіювати" інших членів королівської родини та приписати собі більше заслуг.

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Також раніше ЗМІ розповідали, що король Чарльз III поставив жорсткий ультиматум Меган Маркл та принцу Гаррі.