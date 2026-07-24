Незвичний наряд Камілли: королева вразила яскравим комбінезоном (фото)

78-річна королева Камілла привернула увагу всіх модних критиків, з'явившись на відкритті Ігор Співдружності у Глазго в нетиповому для королівського дрес-коду аутфіті. Замість звичних суконь чи класичних костюмів із спідницею, дружина Чарльза III обрала неймовірно стильний та сміливий комбінезон насиченого електрик-синього кольору.

Ефектне вбрання для цієї події створив улюблений бренд королеви — Anna Valentine. Модні експерти одразу відзначили, що вибір комбінезону замість сукні є досить рідкісним і сміливим рішенням для офіційних заходів такого високого рівня. Насичений відтінок electric blue не лише ідеально підкреслив урочистість моменту, а й одразу виділив Каміллу серед інших гостей у Королівській ложі, пише Hello!.

Король Чарльз III і королева Камілла Фото: колаж Фокус

Елегантний та водночас сучасний крій вбрання дозволив королеві поєднати сувору королівську стриманість із актуальними модними трендами. Камілла виглядала невимушено та витончено, постійно привертаючи до себе погляди під час спілкування з гостями прийому, зокрема з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом та його дружиною.

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Яскравий образ королеви чудово перекликався і з аутфітом її чоловіка. 77-річний король Чарльз III доповнив свій строгий темно-синій класичний костюм акцентною рожевою краваткою. Разом монарше подружжя виглядало неймовірно свіжо та гармонійно, додавши особливого стилю та кольору урочистій церемонії на арені The Hydro.

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