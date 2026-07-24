Необычный наряд Камиллы: королева поразила ярким комбинезоном (фото)

78-летняя королева Камилла привлекла внимание всех модных критиков, появившись на открытии Игр Содружества в Глазго в нетипичном для королевского дресс-кода наряде. Вместо привычных платьев или классических костюмов с юбкой супруга Чарльза III выбрала невероятно стильный и смелый комбинезон насыщенного электрического синего цвета.

Эффектный наряд для этого мероприятия создал любимый бренд королевы — Anna Valentine. Модные эксперты сразу отметили, что выбор комбинезона вместо платья — довольно редкое и смелое решение для официальных мероприятий такого высокого уровня. Насыщенный оттенок electric blue не только идеально подчеркнул торжественность момента, но и сразу выделил Камиллу среди других гостей в Королевской ложе, пишет Hello!.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: коллаж Фокус

Элегантный и в то же время современный крой наряда позволил королеве сочетать строгую королевскую сдержанность с актуальными модными трендами. Камилла выглядела непринуждённо и изящно, постоянно привлекая к себе взгляды во время общения с гостями приёма, в частности с новым премьер-министром Энди Бернемом и его супругой.

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Яркий образ королевы прекрасно гармонировал с нарядом её супруга. 77-летний король Чарльз III дополнил свой строгий тёмно-синий классический костюм акцентным розовым галстуком. Вместе монарческая чета выглядела невероятно свежо и гармонично, придав особый стиль и яркость торжественной церемонии на арене The Hydro.

Напомним, ранее Фокус писал:

С какого простого блюда начинает свой день монархиня.

Вредную привычку королевы Камиллы запечатлели на камеру.

Кроме того, с королём Чарльзом произошёл конфуз на публике.