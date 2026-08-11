Принц Уильям был в ярости: король Чарльз и Камилла хотели изменить имя Кейт Миддлтон

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи. Эта идея вызвала возмущение у принца Уильяма.

В новой книге Кристофера Андерсена "Кейт! Мужество, изящество и сила женщины, которая станет королевой" автор рассказал о ситуации, которая едва не привела к разладу в королевской семье. В книге говорится, что Чарльз и Камилла хотели "переименовать" Кейт Миддлтон, чтобы не путать королевские монограммы. Об этом пишет издание Fox News.

Отмечается, что у короля Чарльза III и королевы Камиллы были собственные королевские монограммы, состоящие из переплетённых букв "С" под короной. Поэтому они выразили обеспокоенность тем, что третья королевская монограмма с буквой "С" будет излишней, и решили, что Кейт Миддлтон может изменить написание своего полного имени, чтобы избежать этого. Супруги пришли к выводу, что имя Catherine можно изменить на Katherine, заменив всего лишь одну букву.

Відео дня

Король Чарльз и королева Камилла хотели, чтобы Кейт Миддлтон изменила написание своего имени Фото: Instagram/@clarencehouse

Как говорится в книге, эта идея неожиданно сильно разозлила принца Уильяма. Он ответил Чарльзу и Камилле от имени своей жены, заявив, что это "оскорбление не только для Кейт, но и для всей семьи".

"Сама суть просьбы Чарльза и Камиллы — о том, что Кэтрин добавляла слишком много букв "С" в королевские гербы — показывает, насколько важны имидж и брендинг для членов королевской семьи. Монархия — это действительно гигантская игра в то, кто кого превзойдет", — отметил автор книги в комментарии журналистам.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил Fox News, что они не комментируют книги.

Андерсен в книге также рассказывает, что после свадьбы Уильям начал настоящую борьбу за Кейт. Принц заботился о том, чтобы Кейт не была вынуждена брать на себя слишком большую королевскую нагрузку, если это означало, что ей придётся проводить слишком много времени вдали от их детей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, королева Камилла недавно поразила всех своим ярким комбинезоном.