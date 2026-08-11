Сотрудник британской радиостанции объявил о "смерти" короля Чарльза III, а затем сбежал с работы

Сотрудник британской радиостанции Radio Caroline случайно выпустил в эфир новость о якобы смерти короля Карла III, после чего запаниковал и поспешно покинул рабочее место.

Инцидент произошел в мае этого года во время передачи Barry Marsh Show. В эфире случайно трижды прозвучали заранее подготовленные записи о том, что смерть монарха якобы уже "подтвердили СМИ". Об этом пишет BBC со ссылкой на решение медиарегулятора Ofcom, который признал это событие нарушением правил вещания со стороны радиостанции.

После трансляции в формате DAB+ прозвучал национальный гимн страны, а затем на 16 минут воцарилась тишина. На средних волнах в это время транслировалась резервная музыка, и только примерно через полчаса с момента сообщения о "смерти" монарха прозвучали извинения со стороны нарушителя радиовещания.

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Как выяснилось, инцидент произошёл во время технических работ в студии. Сотрудник станции решил открыть файлы с некрологами, которые заранее готовились на случай смерти короля Чарльза. Он решил "из любопытства" их запустить, однако из-за этого случайно прервал удалённую трансляцию ведущего, и сами записи вышли в эфир.

Когда сотрудник понял, что наделал, он запаниковал и поспешно сбежал с рабочего места. Директор станции заметил проблему только тогда, когда услышал непрерывную музыку вместо запланированной программы. Тогда он связался с инженером, который знал о проблеме и уже занимался её расследованием.

После этого ведущий кратко принёс извинения, заявив, что предыдущая информация была "неверной" и что это произошло из-за "технической проблемы". На радиостанции объявили, что отнеслись к инциденту "очень серьёзно" и немедленно "приняли меры".

Сотруднику, случайно совершившему это, вынесли выговор, а файлы с некрологами переместили, чтобы подобное случайно не повторилось. Radio Caroline подчеркнула, что Ofcom получил лишь две жалобы по поводу инцидента, и напомнила, что работает "на 100% силами волонтеров".

Напомним, в начале августа издание Daily Star сообщало, что король Чарльз поссорился с принцем Уильямом.

Кроме того, медиа Express сообщало, что король Чарльз поставил принцу Гарри и Меган Маркл "жесткий ультиматум".