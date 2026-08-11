Співробітник британської радіостанції оголосив про "смерть" короля Чарльза III, а тоді втік з роботи

Співробітник британської радіостанції Radio Caroline випадково запустив в етер новину про нібито смерть короля Чарльза III, після чого запанікував і поспішно покинув місце роботи.

Інцидент трапився у травні цього року під час програми Barry Marsh Show. В етері випадково тричі пролунали заздалегідь підготовлені записи про те, що смерть монарха вже нібито "підтвердили ЗМІ". Про це пише BBC з посиланням на рішення медіарегулятора Ofcom, який визнав цю подію порушенням мовлення з боку радіостанції.

Після трансляції на DAB+ пролунав національний гімн країни, а тоді на 16 хвилин запанувала тиша. На середніх хвилях у той час транслювалася резервна музика, і тільки приблизно за пів години з моменту повідомлення про "смерть" монарха пролунали вибачення з боку порушника радіомовлення.

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Як з'ясувалося, подія трапилася під час технічних робіт у студії. Працівник станції вирішив відкрити файли з некрологами, які завчасно готувалися на випадок смерті короля Чарльза. Він вирішив "з цікавості" їх запустити, однак через це випадково перервав дистанційний потік ведучого, а самі записи вийшли в етер.

Коли співробітник зрозумів, що накоїв, то запанікував і поспішно втік з робочого місця. Директор станції помітив проблему лише тоді, коли почув безперервну музику замість запланованої програми. Тоді він зв'язався з інженером, який знав про проблему та вже розслідував її.

Після цього ведучий коротко попросив вибачення, заявивши, що попередня інформація була "неправильною" і що це сталося через "технічну проблему". У радіостанції оголосили, що поставилися до інциденту "дуже серйозно" та негайно "вжили заходів".

Співробітнику, який випадково зробив це, оголосили про догану, а файли з некрологами перемістили, щоб подібного випадково не трапилося знову. Radio Caroline наголосила, що Ofcom отримав лише 2 скарги з приводу інциденту, і нагадала, що працює "на 100% силами волонтерів".

Нагадаємо, на початку серпня видання Daily Star повідомляло, що король Чарльз посварився з принцом Вільямом.

Також медіа Express писало, що король Чарльз поставив принцу Гаррі та Меган Маркл "жорсткий ультиматум".