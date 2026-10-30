Телефон зламали, була параноя: Кіру Найтлі переслідували в 2000-х

41-річна британська акторка Кіра Найтлі, яка свого часу стала жертвою переслідувань папараці та зламів телефону жовтою пресою, знімається у двох проєктах, що безпосередньо стосуються теми стеження.

Зірці було 16, коли вона знялася у фільмі "Грай, як Бекхем", що приніс їй популярність, і лише 17, коли вона отримала ролі у франшизі "Пірати Карибського моря" та стрічці "Реальна любов". Свою юність — від підліткового віку до початку двадцятих — Кіра провела, знімаючись у гучних проєктах, таких як "Король Артур" і "Гордість і упередження" (за який вона отримала номінацію на "Оскар"), і водночас живучи під невблаганним поглядом папараці. Про це пише NYT.

Кіра Найтлі страждала від папараці

Фотографи — часто десяток або й більше — чатували біля будинку акторки й переслідували її по всьому Лондону, вигукуючи образливі слова, аби лише спровокувати її. А таблоїди зламували телефон зірки.

Видео дня

"Було таке відчуття, ніби одного дня мене запустили на ракеті, а весь світ при цьому остаточно з’їхав з глузду", — каже акторка в новому інтервʼю.

Кіра згадала, як її переслідували аж до кабінету психотерапевта, і як той сказав їй, що вона — єдина клієнтка, чия параноя є цілком реальною.

Кіра Найтлі Фото: Keira Knightley/Instagram

Стратегії Кіри

Тоді Найтлі мала свої стратегії захисту. Вона намагалася зіпсувати кадри папараці: носила один і той самий одяг кілька днів поспіль або просто завмирала на місці посеред вулиці. Вона ставала дедалі замкненішою. ​​У 22 роки в акторки стався нервовий зрив, і вона на рік залишила професію.

"Я цілком свідомо відійшла вбік, — каже вона. — Це, безумовно, визначило хід моєї кар’єри".

Кіра Найтлі у фільмі "Гордість та упередження" Фото: Скріншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кіра Найтлі в стильному вбранні відвідала прем'єру в Лондоні. Акторка прибула для промоції трилеру "Чорні голуби".

Акторка розповіла деталі особистого життя. Кіра зізнається, що вони мають певні проблеми у шлюбі, однак пара працює над цим, аби знайти порозуміння зі своїм чоловіком.

Також Фокус писав про рідкісне захворювання доньки Найтлі.