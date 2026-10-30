Телефон взломали, началась паранойя: Киру Найтли преследовали в 2000-х

41-летняя британская актриса Кира Найтли, которая в свое время стала жертвой преследований со стороны папарацци и взлома телефона со желтой прессой, снимается в двух проектах, непосредственно связанных с темой слежки.

Звезде было 16, когда она снялась в фильме "Играй, как Бекхэм", принесшем ей популярность, и всего 17, когда она получила роли во франшизе "Пираты Карибского моря" и фильме "Настоящая любовь". Свою юность — от подросткового возраста до начала двадцатых — Кира провела, снимаясь в громких проектах, таких как "Король Артур" и "Гордость и предубеждение" (за который она получила номинацию на "Оскар"), и в то же время живя под неумолимым пристальным вниманием папарацци. Об этом пишет NYT.

Кира Найтли страдала от преследования папарацци

Фотографы — часто десяток или даже больше — дежурили возле дома актрисы и преследовали её по всему Лондону, выкрикивая оскорбительные слова, лишь бы спровоцировать её. А таблоиды взломали телефон звезды.

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"Было такое ощущение, будто однажды меня запустили на ракете, а весь мир при этом окончательно сошёл с ума", — говорит актриса в новом интервью.

Кира вспомнила, как её преследовали вплоть до кабинета психотерапевта, и как тот сказал ей, что она — единственная пациентка, чья паранойя вполне реальна.

Кира Найтли Фото: Keira Knightley/Instagram

Стратегии Киры

Тогда Найтли прибегала к своим стратегиям защиты. Она пыталась испортить снимки папарацци: носила одну и ту же одежду несколько дней подряд или просто замирала на месте посреди улицы. Она становилась всё более замкнутой. В 22 года у актрисы случился нервный срыв, и она на год оставила профессию.

"Я совершенно сознательно отошла в сторону, — говорит она. — Это, безусловно, определило ход моей карьеры".

Кира Найтли в фильме "Гордость и предубеждение" Фото: скріншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кира Найтли в стильном наряде посетила премьеру в Лондоне. Актриса прибыла для промоции триллера "Черные голуби".

Актриса рассказала подробности своей личной жизни. Кира признается, что у них есть определенные проблемы в браке, однако пара работает над этим, чтобы найти взаимопонимание со своим мужем.

Кроме того, Фокус писал о редком заболевании дочери Найтли.