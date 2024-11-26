"Раздражаем друг друга": Кира Найтли рассказала о своем браке

Кира Найтли и Джеймс Райтон женаты с 2013 года. Они воспитывают двух дочерей.

39-летняя английская актриса Кира Найтли дала редкий комментарий о своей семейной жизни с мужем Джеймсом Райтоном, 41, и их двумя дочерьми. Об этом пишет The Times.

Будучи одной из самых востребованных актрис Голливуда, Найтли стала более разборчивой в своих ролях после того, как в 2013 году вышла замуж за бывшего музыканта группы Klaxons. Она еще больше отдалилась от внимания публики после того, как родила дочерей Эди и Далилу в 2015 и 2019 годах соответственно.

"Я не могла ездить [за границу] на работу. Это было бы несправедливо по отношению к ним, и я бы этого не хотела", — сказала звезда "Искупления".

"Я решила иметь детей, я хочу их воспитывать, поэтому мне пришлось сделать серьезный шаг назад", — призналась Кира.

В частности, Найтли призналась, что никогда больше не решила бы стать частью франшизы фильмов, таких как "Пираты Карибского моря", где она сыграла Элизабет Суонн.

"Это годы твоей жизни. У вас нет контроля над тем, где вы снимаете, как долго вы снимаете, что вы снимаете", — рассказала знаменитость.

Кира Найтли и Джеймс Райтон Фото: Getty Images

Также Кира призналась, как они с мужем переживают проблемы в браке.

"Мы очень раздражаем друг друга. Но, черт, мы смеемся", — сказала актриса.

"Он время от времени пытается заставить меня хлопать, и, видимо, у меня нет времени, и мы заканчиваем большой ссорой", — добавила она.

Найтли также призналась, что они уравновешивают друг друга, поскольку она интроверт, тогда как Райтон является экстравертом. После распада группы Klaxons в 2015 году музыкант пишет музыку для фильмов и телешоу.

Кира и Джеймс поженились в 2013 году на юге Франции.

Напомним, какой предмет одежды больше никогда не наденет Кира Найтли.

Также Фокус писал о редком заболевании дочери Киры Найтли.