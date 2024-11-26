"Дратуємо одне одного": Кіра Найтлі розповіла про свій шлюб

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон одружені з 2013 року. Вони виховують двох доньок.

39-річна англійська акторка Кіра Найтлі дала рідкісний коментар про своє сімейне життя з чоловіком Джеймсом Райтоном, 41, та їхніми двома доньками. Про це пише The Times.

Будучи однією з найбільш затребуваних акторок Голлівуду, Найтлі стала більш перебірливою у своїх ролях після того, як у 2013 році одружилася з колишнім музикантом гурту Klaxons. Вона ще більше віддалилася від уваги публіки після того, як народила доньок Еді та Далілу у 2015 та 2019 роках відповідно.

"Я не могла їздити [за кордон] на роботу. Це було б несправедливо щодо них, і я б цього не хотіла", – сказала зірка "Спокути".

"Я вирішила мати дітей, я хочу їх виховувати, тому мені довелося зробити серйозний крок назад", — зізналася Кіра.

Зокрема, Найтлі зізналася, що ніколи більше не вирішила б стати частиною франшизи фільмів, як-от "Пірати Карибського моря", де вона зіграла Елізабет Свонн.

"Це роки твого життя. У вас немає контролю над тим, де ви знімаєте, як довго ви знімаєте, що ви знімаєте", — розповіла знаменитість.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон Фото: Getty Images

Також Кіра зізналася, як вони з чоловіком переживають проблеми у шлюбі.

"Ми дуже дратуємо одне одного. Але, чорт, ми сміємося", — сказала акторка.

"Він час від часу намагається змусити мене плескати, і, мабуть, у мене немає часу, і ми закінчуємо великою сваркою", — додала вона.

Найтлі також зізналася, що вони врівноважують одне одного, оскільки вона інтроверт, тоді як Райтон є екстравертом. Після розпаду гурту Klaxons у 2015 році музикант пише музику для фільмів і телешоу.

Кіра та Джеймс одружилися у 2013 році на півдні Франції.

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