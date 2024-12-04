Кира Найтли в стильном наряде посетила премьеру в Лондоне (фото)

Актриса для красной дорожки выбрала достаточно дорогой наряд, который может стоить более 50 тысяч долларов.

Британская актриса и модель Кира Найтли выглядела невероятно в образе, вдохновленном "Матрицей", когда во вторник вечером появилась на премьере нового шпионского триллера "Черные голуби", сообщает Daily Mail.

Появившись на мероприятии BFI в районе Саутбэнк в Лондоне, 39-летняя Кира была одета в черное длинное лаковое кожаное пальто на пуговицах от Chanel Couture и полупрозрачную кружевную юбку, украшенную белыми бусинками. Звезда "Пиратов Карибского моря" дополнила наряд, который, как предполагается, обошелся ей примерно в более чем 50 000 долларов, стильными босоножками на невысоком каблуке. Актриса уложила свои темные волосы мягкими волнами с пробором посредине и нанесла яркий макияж, подчеркнув выразительные глаза дымчатыми темя и черной подводкой, а губы накрасила матовой помадой нюдового оттенка.

Кира Найтли Фото: Getty Images

Найтли в предстоящем британском шпионском сериале-триллере "Черные голуби" режиссера Джо Бартона исполнила главную роль Хелен Уэбб — любящую мать и жену политика, которая в свободное время занимается шпионажем. На протяжении многих лет она работает на тайную организацию "Черные голуби", которой передает все секреты мужа. Премьера сериала состоится 5 декабря 2024 года на Netflix.

Ранее, 26 ноября, Кира Найтли рассказала о своем браке. Актриса призналась, что они с мужем иногда раздражают друг друга, но переживают это с юмором.