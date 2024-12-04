Кіра Найтлі в стильному вбранні відвідала прем'єру в Лондоні (фото)

Акторка для червоної доріжки обрала досить дороге вбрання, яке може коштувати понад 50 тисяч доларів.

Британська акторка і модель Кіра Найтлі мала неймовірний вигляд в образі, натхненному "Матрицею", коли у вівторок ввечері з'явилася на прем'єрі нового шпигунського трилера "Чорні голуби", повідомляє Daily Mail.

З'явившись на заході BFI в районі Саутбенк у Лондоні, 39-річна Кіра була одягнена в чорне довге лакове шкіряне пальто на ґудзиках від Chanel Couture і напівпрозору мереживну спідницю, прикрашену білими намистинками. Зірка "Піратів Карибського моря" доповнила вбрання, яке, як припускають, обійшлося їй приблизно в понад 50 000 доларів, стильними босоніжками на невисоких підборах. Актриса уклала своє темне волосся м'якими хвилями з проділом посередині і нанесла яскравий макіяж, підкресливши виразні очі димчастими тім'ями і чорною підводкою, а губи нафарбувала матовою помадою нюдового відтінку.

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

Найтлі в майбутньому британському шпигунському серіалі-трилері "Чорні голуби" режисера Джо Бартона виконала головну роль Гелен Вебб — люблячу матір і дружину політика, яка у вільний час займається шпигунством. Протягом багатьох років вона працює на таємну організацію "Чорні голуби", якій передає всі секрети чоловіка. Прем'єра серіалу відбудеться 5 грудня 2024 року на Netflix.

Раніше, 26 листопада, Кіра Найтлі розповіла про свій шлюб. Акторка зізналася, що вони з чоловіком іноді дратують одне одного, але переживають це з гумором.