Кіра Найтлі продемонструвала легкий літній образ на Вімблдоні (фото)

На чемпіонат зірка прийшла в компанії свого чоловіка-рокера. Вони сиділи в Королівській ложі разом із королевою Каміллою та її сестрою.

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Британська акторка і модель Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон 10 липня очолили зірковий склад учасників 10-го дня чемпіонату Вімблдону у Всеанглійському клубі лаун-тенісу, повідомляє Daily Mail.

Кіра мала дуже стильний вигляд у легкій напівпрозорій приталеній білій сукні на одне плече, прикрашеній чорним бантом. Свій образ зірка "Піратів Карибського моря" доповнила рожево-чорними туфлями-сліпонами, солом'яним капелюхом і золотими браслетами. Найтлі одягла стильні сонцезахисні окуляри в прозорій оправі, а в руці тримала невелику кремову сумочку із золотистим ланцюжком.

Кіра Найтлі на Вімблдоні Фото: Getty Images

40-річний Джеймс мав елегантний вигляд у коричневому костюмі, доповненому відповідними туфлями й окулярами, коли він прибув під руку з Кірою, перш ніж попрямувати на Центральний корт.

39-річна акторка та її 40-річний чоловік-рокер у компанії з австралійським тенісистом Марком Вудфордом не могли стримати сміх під час перегляду матчу.

Примітно, що цього ж дня Вімблдон відвідала дружина Чарльза ІІІ королева Камілла. Вона прийшла зі своєю молодшою на два роки сестрою Аннабель Елліот. Дами сиділи в Королівській ложі нижче Кіри Найтлі і Джеймса Района.

Королева Камілла, Аннабель Елліот, Кіра Найтлі та Джеймс Райтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, 9 лютого Кіру Найтлі помітили на рідкісному побаченні з чоловіком. Пара одружена понад 10 років. Кіра і Джеймс виховують двох дочок. Пара трималася за руки, прогулюючись Лондоном, перш ніж узяти їжу на виніс із кафе.