Кіру Найтлі помітили на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Пара одружена понад 10 років. Кіра та Джеймс виховують двох доньок.

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38-річну англійську акторку Кіру Найтлі помітили на рідкісному побаченні з чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Піратів Карибського моря" насолоджувалася зимовою прогулянкою зі своїм чоловіком, 40-річним музикантом Джеймсом Райтоном.

Пара трималася за руки, прогулюючись Лондоном, перш ніж взяти їжу на винос із кафе.

Найтлі була в темно-бежевому укороченому пальті, який одягла поверх світло-сірого флісу та джинсів. Акторка також продемонструвала коричневу зимову шапку зі шкіри та хутра та прозорі окуляри із широкою оправою.

На ногах зірки екрану були чорні черевики Dr Marten.

Тим часом Райтон обрав для виходу з дружиною синю куртку, яку він поєднав із чорними джинсами та коричневими черевиками на шнурівці.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон

Кіра та Джеймс одружилися у 2013 році на півдні Франції. Відтоді в подружжя народилися двоє дітей: Еді та Даліла. Зірка "Піратів Карибського моря" раніше зізнавалася, що їй важко поєднувати роботу та материнство.

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

Наразі акторка знімається в новому трилері Netflix "Чорні голуби".

Нагадаємо, Кіра Найтлі боїться, що її обличчя може використовувати ШІ.

Також Фокус писав про те, що Кіра Найтлі озвучила щоденник української школярки.