Ірина Білик скасувала концерт: що відомо (фото)

Українська співачка Ірина Білик повідомила про скасування концерту в Олександрії, який мав відбутися 30 жовтня.

Артистка вийшла на звʼязок в Instagram та повідомила нову дату свого виступу.

Ірина Білик перенесла концерт

30 жовтня оголошено в Олександрії днем жалоби, через що Білик переносить свій виступ на понеділок, 2 листопада. Артистка наголосила, що всі квитки будуть дійсними.

"У звʼязку з оголошенням дня жалоби в місті Олександрія концерт переноситься на 2 листопада. Усі придбані квитки залишаються дійсними на нову дату", — зазначила Ірина Білик.

Зокрема, знаменитість подякувала фанатам за розуміння.

"Чекаю на зустріч з вами", — додала співачка.

Ірина Білик перенесла концерт Фото: instagram/bilyk_iryna

30 жовтня в Олександрії оголошено Днем жалоби за жертвами трагедії, що сталася 29 жовтня, внаслідок атаки реактивним БПЛА по вокзалу у Дніпрі.

Видео дня

"На комунальних будівлях громади будуть приспущені Державні Прапори України. Також рекомендовано приспустити їх на будівлях державної та приватної форм власності. Цього дня скасовуємо всі розважальні заходи", — йдеться в заяві міської ради.

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