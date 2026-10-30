Ірина Білик скасувала концерт: що відомо (фото)
Українська співачка Ірина Білик повідомила про скасування концерту в Олександрії, який мав відбутися 30 жовтня.
Артистка вийшла на звʼязок в Instagram та повідомила нову дату свого виступу.
Ірина Білик перенесла концерт
30 жовтня оголошено в Олександрії днем жалоби, через що Білик переносить свій виступ на понеділок, 2 листопада. Артистка наголосила, що всі квитки будуть дійсними.
"У звʼязку з оголошенням дня жалоби в місті Олександрія концерт переноситься на 2 листопада. Усі придбані квитки залишаються дійсними на нову дату", — зазначила Ірина Білик.
Зокрема, знаменитість подякувала фанатам за розуміння.
"Чекаю на зустріч з вами", — додала співачка.
30 жовтня в Олександрії оголошено Днем жалоби за жертвами трагедії, що сталася 29 жовтня, внаслідок атаки реактивним БПЛА по вокзалу у Дніпрі.
"На комунальних будівлях громади будуть приспущені Державні Прапори України. Також рекомендовано приспустити їх на будівлях державної та приватної форм власності. Цього дня скасовуємо всі розважальні заходи", — йдеться в заяві міської ради.
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