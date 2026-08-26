Жан-Клод Ван Дамм був закоханий в Ірину Білик: що відомо (відео)

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм мав почуття до Ірини Білик після зйомок у її кліпі на пісню "Я люблю його".

Про це співачка Ольга Горбачова розповіла проєкту "Наодинці з Гламуром".

Ван Дамм був закоханий в Ірину Білик

У 2010 році Білик та Горбачова записали пісню "Я люблю його" та запросили до зйомок у кліпі самого Ван Дамма. Ольга наголосила, що між ними з актором точно не було ніяких почуттів. Ба більше, Жан-Клод тоді закохався в Ірину Білик.

"Він не залицявся до мене, він був закоханий в Ірину Білик. Я була виключно перекладачкою і продюсеркою проєкту, бо я домовлялась, щоб він з’явився на зйомках, про всі деталі. Це було Ірине побажання. Я дуже цінувала нашу співпрацю, я хотіла, щоб вона була щаслива", — розкрила Горбачова.

Кліп, у якому знявся Ван Дамм

Цікаво, що Ірина Білик пропонувала колезі записати українськомовну версію пісні. Вона думала зняти у свіжому кліпі Леонардо Ді Капріо. Горбачова ж вважає, що треба кликати того, хто всім серцем підтримує Україну під час війни.

Відео дня

"Зараз вона хоче випустити українською мовою "Я люблю його". Хоче, щоб знявся Ді Капріо. Але я вважаю, що нам треба зняти Шона Пенна, бо скільки він робить для України і як він говорить про наших людей зі сльозами на очах. Нам потрібен чоловік-людина!" — упевнена Ольга.

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