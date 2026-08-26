Жан-Клод Ван Дамм был влюблен в Ирину Билык: что известно (видео)

Голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм испытывал чувства к Ирине Билык после съёмок в её клипе на песню "Я люблю его".

Об этом певица Ольга Горбачева рассказала проекту "Наедине с Гламуром".

Ван Дамм был влюблен в Ирину Билык

В 2010 году Билык и Горбачева записали песню "Я люблю его" и пригласили самого Ван Дамма на съёмки клипа. Ольга подчеркнула, что между ней и актёром точно не было никаких чувств. Более того, Жан-Клод тогда влюбился в Ирину Билык.

"Он не ухаживал за мной, он был влюблен в Ирину Билык. Я была исключительно переводчицей и продюсером проекта, потому что я договаривалась о его участии в съемках и об всех деталях. Это было пожелание Ирины. Я очень ценила наше сотрудничество, я хотела, чтобы она была счастлива", — поделилась Горбачева.

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Клип, в котором снялся Ван Дамм

Интересно, что Ирина Билык предлагала коллеге записать украиноязычную версию песни. Она думала привлечь Леонардо Ди Каприо к съемкам нового клипа. Горбачева же считает, что нужно пригласить того, кто всем сердцем поддерживает Украину во время войны.

"Сейчас она хочет выпустить клип "Я люблю его" на украинском языке. Хочет, чтобы в нём снялся Ди Каприо. Но я считаю, что нам нужно пригласить Шона Пенна, ведь он так много делает для Украины и с слезами на глазах говорит о наших людях. Нам нужен настоящий мужчина!" — уверена Ольга.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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