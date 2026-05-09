Украинская девушка Ван Дамма отметила 40-летие в компании актера (фото)

Украинская модель Алена Каверина отпраздновала 40-летие в Гонконге. К имениннице присоединился и ее звездный бойфренд — Жан-Клод Ван Дамм.

Празднование было в узком кругу самых близких людей. Кадрами Алена поделилась в Instagram.

В частности, Каверина позировала и с самим Ван Даммом. Для события она выбрала мини-платье и похвасталась люксовыми подарками.

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина

"Birthday Girl. Вчера был самый крутой вечер", — подписала кадры украинка.

День рождения Алены Кавериной

Личная жизнь Ван Дамма

Сейчас Жан-Клод живет в Таиланде. Он был женат пять раз с четырьмя разными женщинами. Его первой женой стала Мария Родригес, с которой он развелся в 1984 году после четырех лет брака. Затем у него был брак с Синтией Дердериан, с которой актер развелся через год.

С 1989 по 1992 год Ван Дамм был женат на своей третьей жене, бодибилдерше Глэдис Португез, от которой у него двое детей: Кристофер и Бьянка Брижит. В 1994 году он женился на актрисе Дарси ЛаПьер, которая родила ему сына Николаса. Также у звезды был роман с певицей Кайли Миноуг.

Ван Дамм снова женился на Португез в 1999 году и официально женат на ней до сих пор.

С Аленой Кавериной, которая родом из Кривого Рога, актер познакомился в 2009 году на дискотеке в Таиланде.

