Українська дівчина Ван Дамма відзначила 40-річчя в компанії актора (фото)

Українська модель Альона Каверіна відсвяткувала 40-річчя в Гонконгу. До іменинниці приєднався і її зірковий бойфренд — Жан-Клод Ван Дамм.

Святкування було у вузькому колі найближчих людей. Кадрами Альона поділилася в Instagram.

Зокрема, Каверіна позувала і з самим Ван Даммом. Для події вона обрала мінісукню та похизувалася люксовими подарунками.

Жан-Клод Ван Дамм та Альона Каверіна Фото: Instagram

"Birthday Girl. Вчора був найкрутіший вечір", — підписала кадри українка.

День народження Альони Каверіної Фото: Instagram

Особисте життя Ван Дамма

Наразі Жан-Клод живе в Таїланді. Він був одружений п'ять разів з чотирма різними жінками. Його першою дружиною стала Марія Родрігес, з якою він розлучився 1984 року після чотирьох років шлюбу. Потім у нього був шлюб із Синтією Дердеріан, з якою актор розлучився через рік.

З 1989 до 1992 року Ван Дамм був одружений зі своєю третьою дружиною, бодібілдеркою Гледіс Португез, від якої в нього двоє дітей: Крістофер і Бьянка Бріжит. У 1994 році він одружився з акторкою Дарсі ЛаП'єр, яка народила йому сина Ніколаса. Також у зірки був роман зі співачкою Кайлі Міноуг.

Відео дня

Ван Дамм знову одружився з Португез 1999 року і офіційно одружений з нею досі.

З Альоною Каверіною, яка родом з Кривого Рогу, актор познайомився 2009 року на дискотеці в Таїланді.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

65-річний актор Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми.

Каверіна показала фото після дня народження актора.

Раніше Фокус писав про Ван Дамма в його день народження, а також про численні скандали, які пов'язані з його ім'ям.