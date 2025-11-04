Українська дівчина Ван Дамма вперше показала спільне фото

З чуток, Альона Каверіна з Кривого Рогу і зірка бойовиків 1990-х зустрічаються з 2009 року, але не афішують своїх стосунків.

Фото Альона опублікувала після дня народження Жана-Клода Ван Дамма, яке було 18 жовтня, і підписала: "З днем народження, мій найкращий друг. Ти найкращий у світі. Нехай усі твої мрії збудуться".

Альона Каверіна вперше опублікувала фото з Ван Даммом Фото: Соцсети

У коментарях підписники Альони Каверіної зазначили, що це перший раз, коли вона публікує спільне фото зі своїм бойфрендом.

Ван Дамм з'явився в сторіз Каверіної Фото: Соцсети

Зараз Жан-Клод Ван Дамм, син бельгійця і фламандки, живе в Таїланді. Він був одружений п'ять разів на чотирьох різних жінках. Його першою дружиною стала Марія Родрігес, з якою він розлучився 1984 року після чотирьох років шлюбу. Потім у нього був шлюб із Синтією Дердеріан, з якою Жан-Клод розлучився через рік.

З 1989 до 1992 року він був одружений зі своєю третьою дружиною, бодібілдеркою Гледіс Португез, від якої в нього двоє дітей: Крістофер і Бьянка Бріжит. У 1994 році він одружився з актрисою Дарсі ЛаП'єр, яка народила йому сина Ніколаса. Також у нього був роман із партнеркою по фільму "Вуличний боєць", австралійською співачкою Кайлі Міноуг під час зйомок у Таїланді.

ЛаП'єр, яка на той час була вагітна їхнім сином, не знала про цей роман, доки Ван Дамм публічно не зізнався в цьому 2012 року. Він знову одружився з Португез 1999 року і офіційно одружений з нею досі.

З Оленою Каверіною кінозірка познайомився 2009 року на дискотеці в Таїланді. У 2012 році Альона приїжджала додому до Кривого Рогу і дала коротке інтерв'ю місцевим ЗМІ. Вони разом з'явилися на кінофестивалі "Молодість", почесним гостем якого і був Ван Дамм. Олену він представляв як свою подругу. Також вони побували на світських вечірках у Києві.

Іноді Ван Дамма можна мигцем побачити в сторіз Олени Каверіної

З чуток, Жан-Клод перевіз Олену Каверіну в Гонконг, де він жив усі останні роки. Але довго вони там не засиджувалися — весь час подорожували світом. Альона супроводжувала актора на зйомках другої частини "Нестримних" у Болгарії. У соцмережах з'явилися її фото з Дольфом Лундгреном і Арнольдом Шварценеггером.

Нагадаємо, Фокус писав про ван Дамма в його день народження, а також про численні скандали, які пов'язані з його ім'ям.

Раніше 65-річний актор Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми, зокрема дітьми. Актора звинувачують в отриманні сексуальних послуг від п'яти румунських жінок.