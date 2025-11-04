Украинская девушка Ван Дамма впервые показала совместное фото

По слухам, Алена Каверина из Кривого Рога и звезда боевиков 1990-х встречаются с 2009 года, но не афишируют свои отношения.

Фото Алена опубликовала после дня рождения Жана-Клода Ван Дамма, которое было 18 октября и подписала: "С днем рождения, мой лучший друг. Ты самый лучший на свете. Пусть все твои мечты сбудутся".

Алена Каверина впервые опубликовала фото с Ван Даммом Фото: Соцсети

В комментариях подписчики Алены Кавериной отметили, что это первый раз, когда она публикует совместное фото со своим бойфрендом.

Ван Дамм появился в сториз Кавериной Фото: Соцсети

Сейчас Жан-Клод Ван Дамм, сын бельгийца и фламандки, живет в Таиланде. Он был женат пять раз на четырех разных женщинах. Его первой женой стала Мария Родригес, с которой он развелся в 1984 году после четырех лет брака. После у него был брак с Синтией Дердериан, с которой Жан-Клод развелся через год.

С 1989 по 1992 год он был женат на своей третьей жене, бодибилдерше Глэдис Португез , от которой у него двое детей: Кристофер и Бьянка Брижит. В 1994 году он женился на актрисе Дарси ЛаПьер, которая родила ему сына Николаса. Также у него был роман с партнершей по фильму "Уличный боец", австралийской певицей Кайли Миноуг во время съемок в Таиланде.

ЛаПьер, которая в то время была беременна их сыном, не знала об этом романе, пока Ван Дамм публично не признался в этом в 2012 году. Он снова женился на Португез в 1999 году и официально женат на ней до сих пор.

С Аленой Кавериной кинозвезда познакомился в 2009 году на дискотеке в Таиланде. В 2012 году Алена приезжала домой в Кривой Рог и дала короткое интервью местным СМИ. Они вместе появились на кинофестивале "Молодость", почетным гостем которого и был Ван Дамм. Алену он представлял как свою подругу. Также они побывали на светских вечеринках в Киеве.

Иногда Ван Дамма можно мельком увидеть в сториз Алены Кавериной

По слухам, Жан-Клод перевез Алену Каверину в Гонконг, где он жил все последние годы. Но подолгу они там не засиживались – все время путешествовали по миру. Алена сопровождала актера на съемках второй части "Неудержимых" в Болгарии. В соцсетях появились ее фото с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.

Ранее 65-летний актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, в том числе детьми. Актера обвиняют в получении сексуальных услуг от пяти румынских женщин.