Ирина Билык заговорила о правде и вызвала бурную реакцию в сети (фото)

Украинская певица Ирина Билык вышла летом во двор и поразмышляла о искренности людей.

Артистка, которая недавно показала своего младшего сына Табриза, выложила в Instagram видео, на котором она подпевает своей новой композиции "Mi Amor".

Ирина Билык заговорила о честности

"Скажите честно: вы действительно счастливы — или просто научились красиво это показывать?" — спросила артистка.

На видео она позировала в массивных солнцезащитных очках, в тёмном наряде и с веером Dior. Судя по месту съёмки, Ирина находится в Киеве.

Поклонники Билик начали отвечать на её вопрос в комментариях.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

"Не всегда счастливая, но всегда настоящая. И, если честно, сейчас я гораздо счастливее, чем была несколько лет назад. Не потому, что жизнь стала идеальной, а потому, что изменилась я. Научилась ценить простые моменты, людей рядом и то, что чувствую, а не то, как это выглядит со стороны".

"Бывает по-разному".

"Красиво выглядеть легче. Быть счастливой гораздо ценнее".

"Знаю одно: счастье любит тишину".

"Умение настраивать себя на счастье, даже если оно длится лишь мгновение, и сохранять это ощущение — настоящее искусство многих женщин".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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