Стиль жизни
Ирина Билык заговорила о правде и вызвала бурную реакцию в сети (фото)
Украинская певица Ирина Билык вышла летом во двор и поразмышляла о искренности людей.
Артистка, которая недавно показала своего младшего сына Табриза, выложила в Instagram видео, на котором она подпевает своей новой композиции "Mi Amor".
Ирина Билык заговорила о честности
"Скажите честно: вы действительно счастливы — или просто научились красиво это показывать?" — спросила артистка.
На видео она позировала в массивных солнцезащитных очках, в тёмном наряде и с веером Dior. Судя по месту съёмки, Ирина находится в Киеве.
Поклонники Билик начали отвечать на её вопрос в комментариях.
Реакция сети
- "Не всегда счастливая, но всегда настоящая. И, если честно, сейчас я гораздо счастливее, чем была несколько лет назад. Не потому, что жизнь стала идеальной, а потому, что изменилась я. Научилась ценить простые моменты, людей рядом и то, что чувствую, а не то, как это выглядит со стороны".
- "Бывает по-разному".
- "Красиво выглядеть легче. Быть счастливой гораздо ценнее".
- "Знаю одно: счастье любит тишину".
- "Умение настраивать себя на счастье, даже если оно длится лишь мгновение, и сохранять это ощущение — настоящее искусство многих женщин".
Відео дня
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык обратилась к своим потенциальным поклонникам и спросила, кому нужна жена.
- Звезда сцены неожиданно заговорила о сильных чувствах.
Кроме того, артистка из-за рубежа неожиданно заговорила о любви к себе, сделав интересное признание.