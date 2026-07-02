Ирина Билык неожиданно заговорила о сильных чувствах (фото)

Украинская певица Ирина Билык неожиданно размышляла на философскую тему: что сильнее — чувства или время.

Народная артистка активно продвигает свою новую песню "Mi Amor". На этот раз она опубликовала в Instagram видео, на котором подпевает своей композиции.

Билык заговорила о сильных чувствах

Артистка задумалась: что сильнее — чувства или время? Билык считает, что некоторые истории остаются в наших сердцах навсегда.

"Не всё, что заканчивается, перестаёт жить в сердце. Некоторые чувства просто продолжают жить внутри нас, независимо от времени и обстоятельств. Как вы думаете, что сильнее: время или чувства?" — написала Ирина.

В комментариях люди начали активно обсуждать услышанное и осыпать своего кумира комплиментами.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

"Пожалуй, время! Ира, вы красавица".

"Чувства".

"Ирина, вы невероятная. А чувства всегда побеждают".

"Для меня чувства"

"Как показала жизнь, именно время расставляет всё по местам".

"Люблю, и эта локация мне знакома".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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