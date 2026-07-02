Ирина Билык неожиданно заговорила о сильных чувствах (фото)
Украинская певица Ирина Билык неожиданно размышляла на философскую тему: что сильнее — чувства или время.
Народная артистка активно продвигает свою новую песню "Mi Amor". На этот раз она опубликовала в Instagram видео, на котором подпевает своей композиции.
Билык заговорила о сильных чувствах
Артистка задумалась: что сильнее — чувства или время? Билык считает, что некоторые истории остаются в наших сердцах навсегда.
"Не всё, что заканчивается, перестаёт жить в сердце. Некоторые чувства просто продолжают жить внутри нас, независимо от времени и обстоятельств. Как вы думаете, что сильнее: время или чувства?" — написала Ирина.
В комментариях люди начали активно обсуждать услышанное и осыпать своего кумира комплиментами.
Реакция сети
- "Пожалуй, время! Ира, вы красавица".
- "Чувства".
- "Ирина, вы невероятная. А чувства всегда побеждают".
- "Для меня чувства"
- "Как показала жизнь, именно время расставляет всё по местам".
- "Люблю, и эта локация мне знакома".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык сделала неожиданное признание о том, как она оценивает свою внешность.
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Кроме того, артистка заинтриговала зрителей кадрами с признанием в любви на берегу моря.