"Слишком поздно": Ирина Билык заговорила о боли от потери близкого человека (фото)

Известная украинская певица озадачила своих поклонников философскими размышлениями о сложных отношениях и расставании. На своей странице звезда опубликовала неоднозначный пост, который вызвал бурную дискуссию среди её подписчиков.

В личном блоге (@bilyk_iryna) артистка предстала в ярком синем наряде и солнцезащитных очках, держа в руках бумажный стаканчик с напитком на фоне морского пейзажа. Напротив нее за столом сидит загадочный спутник с длинными волосами. Свою фотографию Ирина Билык сопроводила коротким, но глубоким вопросом.

Ирина Билык рассказала о боли от утраты Фото: Instagram

"Что болезненнее: когда человек уходит — или когда возвращается слишком поздно?" — написала певица.

Реакция поклонников

Публикация певицы быстро собрала сотни лайков и десятки подробных комментариев, в которых подписчики начали делиться собственным жизненным опытом и мнениями по поводу этой дилеммы.

Некоторые пользователи отметили, что больно в обоих случаях. В частности, в комментариях подчеркнули, что между "тогда" и "сейчас" обычно наступает тишина, появляются новые образы и привычки жить друг без друга, из-за чего вернуться бывает очень трудно.

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Часть фанатов высказала мнение, что когда человек возвращается спустя долгое время, прежних чувств уже нет, и он становится чужим.

В то же время некоторые авторы уверены, что возвращение — это не попытка стереть прошлое, а шанс понять друг друга и придать отношениям новый смысл, если под слоями боли и молчания ещё жива любовь.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Ирина Билык сделала неожиданное признание о том, как она оценивает свою внешность.

Певица осталась без одежды в Норвегии.

Кроме того, артистка заинтриговала кадрами с признанием в любви. В комментариях даже высказали предположение, что это иностранец.