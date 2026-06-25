Ирина Билык сделала неожиданное признание, как оценивает свою внешность (фото)
Украинская певица Ирина Билык, находясь за границей, неожиданно заговорила о любви к себе. Артистка сделала интересное признание.
Ирина сейчас находится в рабочей поездке в Норвегии. Фотографиями оттуда она делится в своём Instagram.
Ирина Билык заговорила о любви к себе
Звезда сцены сфотографировалась на фоне картин, а также позировала с бокалом в заведении. Певица призналась, что "съела бы себя".
"Сама бы себя съела. И знаете, мне кажется, это очень приятное ощущение для женщины", — написала Билык.
В комментариях подписчики артистки засыпали её комплиментами:
- "Ирина, вы невероятная красавица".
- "Богиня".
- "Ирочка, вы такая красивая, очень красивая, роскошная".
- "Красавица".
- "Лучшая, самая красивая".
Во время поездки за границу Ирина уже встретилась с мэром Осло и посетила посольство Украины в Норвегии.
"Для меня большая честь быть частью событий, которые укрепляют культурные связи между Украиной и Норвегией и напоминают: где бы мы ни были — Украина всегда в наших сердцах", — отметила звезда.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык заинтриговала кадрами с признанием в любви. В комментариях даже высказали предположение, что это может быть иностранец.
- Украинская певица попала в неприятную ситуацию во время зарубежной поездки в Осло.
Кроме того, артистка показала себя без фильтров и укладки, опубликовав "честное" селфи.