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Ирина Билык сделала неожиданное признание, как оценивает свою внешность (фото)

Ирина Билык сделала неожиданное признание
Ирина Билык | Фото: instagram/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык, находясь за границей, неожиданно заговорила о любви к себе. Артистка сделала интересное признание.

Ирина сейчас находится в рабочей поездке в Норвегии. Фотографиями оттуда она делится в своём Instagram.

Ирина Билык заговорила о любви к себе

Звезда сцены сфотографировалась на фоне картин, а также позировала с бокалом в заведении. Певица призналась, что "съела бы себя".

"Сама бы себя съела. И знаете, мне кажется, это очень приятное ощущение для женщины", — написала Билык.

В комментариях подписчики артистки засыпали её комплиментами:

  • "Ирина, вы невероятная красавица".
  • "Богиня".
  • "Ирочка, вы такая красивая, очень красивая, роскошная".
  • "Красавица".
  • "Лучшая, самая красивая".
Ирина Билык
Ирина Билык в Осло
Фото: instagram/bilyk_iryna

Во время поездки за границу Ирина уже встретилась с мэром Осло и посетила посольство Украины в Норвегии.

Відео дня

"Для меня большая честь быть частью событий, которые укрепляют культурные связи между Украиной и Норвегией и напоминают: где бы мы ни были — Украина всегда в наших сердцах", — отметила звезда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артистка показала себя без фильтров и укладки, опубликовав "честное" селфи.