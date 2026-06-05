56-летняя Ирина Билык заинтриговала кадрами предложения (видео)

56-летняя украинская певица Ирина Билык заинтриговала кадрами предложения. В комментариях даже предположили, что это иностранец.

Впрочем, были и предположения, что это реклама дуэта с Олей Цибульской. Сама Билык не рассказала подробно, что произошло за кадром.

Ирине Билык сделали предложение?

Артистка лишь заинтриговала фанатов, поделившись видео в своем Instagram.

"Да или нет, на этот раз?" — лаконично написала Ирина.

На видео видно звезду, которая получает кольцо от загадочного человека, которого видно только со спины.

Реакция сети

В комментариях фанаты Билык начали поздравлять кумира и предполагать, кто этот загадочный человек:

"Урааа, поздравляем! Значит, букет в сентябре таки не ошибся!"

"Это что, Никитин?"

"Наконец-то это можно не держать в секрете. Поздравляю, моя дорогая".

"Ирочка. Самые искренние поздравления, самая яркая и талантливая женщина Украины".

"Может это ее старший сын хочет кому-то делать предложение и маме показывает обручальное кольцо".

"Говорите счастью и любви так",

Відео дня

Кроме того, люди предположили, что это певица Оля Цибульская предлагает новый дуэт коллеге.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык: личная жизнь

Певица родила сына Глеба в 1999 году от манекенщика Андрея Оверчука. В 2000-х годах она имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. После этого исполнительница начала отношения с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром, который сейчас защищает Украину на фронте.

В 2015 году Ирина вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила им сына Табриза. Впоследствии пара развелась.

На сегодня певица официально не состоит в отношениях и время от времени интригует публику размышлениями о личной жизни.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Хореограф Дмитрий Коляденко публично помирился с бывшей возлюбленной Ириной Билык после лет недоразумений.

Певица стала кумой Алины Гросу, покрестив ее сына Марка-Габриэля.

Кроме того, Билык заинтриговала поклонников философским размышлением о человеческих отношениях в своих соцсетях.