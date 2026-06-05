56-річна Ірина Білик заінтригувала кадрами освідчення (відео)

56-річна українська співачка Ірина Білик заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це іноземець.

Втім, були й припущення, що це реклама дуету з Олею Цибульською. Сама Білик не розповіла детально, що відбулося за кадром.

Ірині Білик освідчилися?

Артистка лише заінтригувала фанатів, поділившись відео у своєму Instagram.

"Так чи ні, цього разу?" — лаконічно написала Ірина.

На відео видно зірку, яка отримує каблучку від загадкової людини, яку видно тільки зі спини.

Реакція мережі

У коментарях фанати Білик почали вітати кумира та припускати, хто ця загадкова людина:

"Урааа, вітаємо! Отже, букет у вересні таки не помилився!"

"Це шо, Нікітін?"

"Нарешті це можна не тримати в секреті. Вітаю, моя люба".

"Ірочка. Найщиріші привітання, найяскравіша та талановита жінка України".

"Може це її старший син хоче комусь робити пропозицію і мамі показує обручку".

"Кажіть щастю і коханню так",

Відео дня

Крім того, люди припустили, що це співачка Оля Цибульська пропонує новий дует колезі.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Ірина Білик: особисте життя

Співачка народила сина Гліба у 1999 році від манекенника Андрія Оверчука. У 2000-х роках вона мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього виконавиця почала стосунки з молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром, який наразі захищає Україну на фронті.

У 2015 році Ірина одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила їм сина Табріза. Згодом пара розлучилася.

На сьогодні співачка офіційно не перебуває у стосунках та час від часу інтригує публіку роздумами про особисте життя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Хореограф Дмитро Коляденко публічно помирився з колишньою коханою Іриною Білик після років непорозумінь.

Співачка стала кумою Аліни Гросу, похрестивши її сина Марка-Габріеля.

Крім того, Білик заінтригувала шанувальників філософським роздумом про людські стосунки у своїх соцмережах.