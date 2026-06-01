Ірина Білик заобіймалася з колишнім Коляденком на публіці (відео)
Український хореограф Дмитро Коляденко публічно помирився з колишньою коханою Іриною Білик після років непорозумінь. Вони зустрілися на хрестинах сина Аліни Гросу в Чернівцях.
Між колишніми давно були незрозуміли стосунки. Шоумен казав, що зірка сцени на нього ображена, а сама Білик зізнавалася, що вони ніяк не спілкуються. Тепер їхні непорозуміння в минулому. Коляденко напередодні в Instagram опублікував цікаве відео.
Дмитро та Ірина спочатку співали разом на сцені під час святкувань хрестин у ресторані, а потім хореограф підняв колишню на руки та заобіймав її на людях.
"Нарешті! Мир!" — написав Дмитро.
У коментарях фанати зірок висловили захват від цієї новини:
- "Ну нарешті! Зачекалась я вашого примирення. Обожнюю обох. Ви створені бути разом!"
- "Люблю Вас".
- "Якшо це правда, то я рада дужа за вас. Двоє прекрасних творчих людей".
- "Ну нарешті! Обожнюю вас!"
Історія Білик та Коляденка
Після розриву з Андрієм Оверчуком, від якого співачка народила сина Гліба, у Білик почався роман з Дмитром Коляденком — їхні стосунки були з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку танцівник знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".
Шоумен неодноразово пропонував Ірині одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони остаточно розійшлися.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик стала кумою Аліни Гросу, похрестивши її сина Марка-Габріеля.
- Білик заінтригувала шанувальників філософським роздумом про людські стосунки у своїх соцмережах.
Крім того, зірка показала оригінальне привітання з днем народження з-за кордону. Фанати Білик підозрюють, що це справа рук її колишнього Дмитра Коляденка.