Ірина Білик заобіймалася з колишнім Коляденком на публіці (відео)

Український хореограф Дмитро Коляденко публічно помирився з колишньою коханою Іриною Білик після років непорозумінь. Вони зустрілися на хрестинах сина Аліни Гросу в Чернівцях.

Між колишніми давно були незрозуміли стосунки. Шоумен казав, що зірка сцени на нього ображена, а сама Білик зізнавалася, що вони ніяк не спілкуються. Тепер їхні непорозуміння в минулому. Коляденко напередодні в Instagram опублікував цікаве відео.

Дмитро та Ірина спочатку співали разом на сцені під час святкувань хрестин у ресторані, а потім хореограф підняв колишню на руки та заобіймав її на людях.

"Нарешті! Мир!" — написав Дмитро.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко на хрестинах сина Гросу

У коментарях фанати зірок висловили захват від цієї новини:

"Ну нарешті! Зачекалась я вашого примирення. Обожнюю обох. Ви створені бути разом!"

"Люблю Вас".

"Якшо це правда, то я рада дужа за вас. Двоє прекрасних творчих людей".

"Ну нарешті! Обожнюю вас!"

Історія Білик та Коляденка

Після розриву з Андрієм Оверчуком, від якого співачка народила сина Гліба, у Білик почався роман з Дмитром Коляденком — їхні стосунки були з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку танцівник знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".

Шоумен неодноразово пропонував Ірині одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони остаточно розійшлися.

