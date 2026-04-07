Чоловіки в Індії цілували фото Ірини Білик: до чого тут Коляденко (відео)

Українська співачка Ірина Білик показала оригінальне привітання з днем народження з-за кордону. Фанати зірки підозрюють, що це справа рук її колишнього Дмитра Коляденка.

Вчорашня іменинниця поділилася креативним привітанням з підписниками в Instagram (bilyk_iryna).

Коляденко привітав Білик?

На відео група чоловіків, ймовірно, з Індії тримають фото Ірини Білик та вигукують їй привітання. А в кінці герої ролика навіть обцілували портрети іменининиці та вигукнули "Слава Україні".

"Вгадайте, хто привітав мене саме так?" — запитала співачка фоловерів.

Зокрема, Білик подякувала за теплі слова на честь її 56-річчя: "Дякую всім-всім-всім за таку неймовірну кількість привітань з моїм днем народження, всіх вас люблю".

Цікаво, що в коментарях одразу запідозрили Дмитра Коляденка в причетності до такого привітання.

"Діма К, Дмитро Коляденко, Це у стилі Діми, Коляденко, Дмитро Коляденко привітав", — пишуть користувачі мережі.

Фанати співачки висловилися про креативність такого відео, а дехто припустив, що, ймовірно, до цього причетний інший колишній Ірини — Дмитро Дікусар:

"З Днем Народження, королево. Коляденко навряд чи так потратився. Скоріше Дікусар".

"Привітання шикарне, я посміялася".

"Це Топ привiтання. Взагалi забула, нащо зайшла. Дякую за настрiй. Дай Бог вам завжди бути щасливою, Ірина".

