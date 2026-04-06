Колишній Ірини Білик публічно звернувся до неї (фото)

Український хореограф та телеведучий Дмитро Коляденко публічно звернувся до співачки Ірини Білик. 6 квітня вона відзначає 56-й день народження.

З нагоди свята одним з перших іменинницю привітав колишній бойфренд, з яким у неї були доволі емоційні стосунки на початку 2000-х. У своєму Instagram (kolyadenkodima_official) шоумен присвятив Білик допис і показав її фото.

Коляденко звернувся до Білик

На фото іменинниця позує в яскравому образі та окулярах у тон.

"З Днем народження! Вітаю! Миру, щастя, радості, кохання бажаю!" — написав Дмитро.

У коментарях до привітань приєднується підписники Коляденка, але сама Білик наразі на звернення колишнього не відреагувала.

Білик та Коляденко

Після розриву з Андрієм Оверчуком, від якого співачка народила сина Гліба, у Білик почався роман з Дмитром Коляденком — їхні стосунки були з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку танцівник знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".

Коляденко неодноразово пропонував іменинниці одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони остаточно розійшлися.

Наразі шоумен не приховує, що ставиться до Ірини з особливою теплотою.

