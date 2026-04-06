Бывший Ирины Билык публично обратился к ней (фото)

Украинский хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко публично обратился к певице Ирине Билык. 6 апреля она отмечает 56-й день рождения.

По случаю праздника одним из первых именинницу поздравил бывший бойфренд, с которым у нее были довольно эмоциональные отношения в начале 2000-х. В своем Instagram (kolyadenkodima_official) шоумен посвятил Билык пост и показал ее фото.

Коляденко обратился к Билык

На фото именинница позирует в ярком образе и очках в тон.

"С Днем рождения! Поздравляю! Мира, счастья, радости, любви желаю!" — написал Дмитрий.

В комментариях к поздравлениям присоединяются подписчики Коляденко, но сама Билык пока на обращение бывшего не отреагировала.

Ирина Билык празднует 56-летие Фото: Instagram

Билык и Коляденко

После разрыва с Андреем Оверчуком, от которого певица родила сына Глеба, у Билык начался роман с Дмитрием Коляденко — их отношения были с бурными эмоциями, ссорами и ревностью. Сначала танцовщик снялся в клипе Билык "Любовь. Яд".

Коляденко неоднократно предлагал имениннице жениться, но она отказывалась. В 2006-м они окончательно разошлись.

Сейчас шоумен не скрывает, что относится к Ирине с особой теплотой.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: Ирина Билык/ Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык "подколола" хейтеров из-за критики ее лица. Исполнительница решила ответить на замечания некоторых хейтеров относительно ее внешности.

Певица резко ответила на вопрос об отношениях с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко.

По случаю дня рождения артистки Фокус рассказывал, что известно о процедурах, которые делала для своей внешности и здоровья артистка.