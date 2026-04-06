Ирине Билык — 56. Как пластические операции изменили внешность певицы (фото)

Сегодня, 6 апреля, легендарной украинской певице Ирине Билык исполняется 56 лет. Звезда украинской эстрады не изменяет своему зрителю и продолжает давать концерты по городам Украины.

По случаю дня рождения артистки Фокус рассказывает, что известно о процедурах, которые делала для своей внешности и здоровья именинница.

Пластические операции Билык и при чем здесь Кучма

Певица не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы скорректировать внешность. В частности, Ирина Билык меняла форму глаз, нос и не только.

Именинница решилась на пластическую операцию еще в 1999 году. Певицу беспокоила форма ее глаз — они слегка нависали и, по словам Ирины, выглядели грустно. Интересно, что последним толчком к изменениям стали слова президента Леонида Кучмы, который обратил внимание на ее "грустные глаза". После этого Билык окончательно решилась на изменения.

После блефаропластики артистка решила исправить форму носа. Она считала свой нос с горбинкой слишком большим, поэтому сделала ринопластику. Впрочем, результат, по словам Ирины Билык, не был идеальным: она жалела, что не сделала его полностью ровным.

Ирина Билык меняла нос и глаза

Впоследствии именинница сделала подтяжку лица и увеличила губы. По наблюдениям пластических хирургов, вероятно, Билык корректировала скулы и подбородок.

Ирина Билык

Интересно, что с волосами артистка также постоянно экспериментировала. Она была блондинкой, рыжей, брюнеткой. Длина волос также часто была разной.

Ирина Билык в юности

Установила импланты с гормонами

Недавно Ирина Билык призналась, что в 55 лет решилась на установку микроскопических имплантов под кожу, и объяснила, почему так решила.

По словам певицы, она чувствовала все больше усталости во время выступлений, поэтому решила установить биоидентичные пеллеты (импланты). Это метод гормональной терапии, во время которого подкожно вводятся крошечные капсулы с натуральными гормонами растительного происхождения (соя, ямс).

Такая процедура должна улучшать обмен веществ, тонус, либидо, сон, замедлять старение и добавлять энергии. Срок действия таких паллетов около 5-7 месяцев.

"Я много лет живу сценой. Иногда ловлю себя на мысли: сил становится меньше, чем хочется. Чтобы вернуть энергию, внутренний ресурс и иметь возможность и в дальнейшем отдавать вам максимум — я установила биоидентичные пеллеты. Это о балансе, выносливости и стабильной энергии без истощения. Процедура длится всего 10-15 минут", — рассказывала знаменитость.

Ирина Билык установила импланты с гормонами

