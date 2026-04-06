Ірині Білик — 56. Як пластичні операції змінили зовнішність співачки (фото)

Сьогодні, 6 квітня, легендарній українській співачці Ірині Білик виповнюється 56 років. Зірка української естради не зраджує свого глядача і продовжує давати концерти по містах України.

З нагоди дня народження артистки Фокус розповідає, що відомо про процедури, які робила для своєї зовнішності та здоровʼя іменинниця.

Пластичні операції Ірини Білик і при чому тут Кучма

Співачка не приховує, що не раз зверталася до пластичних хірургів, аби скоригувати зовнішність. Зокрема, Ірина Білик змінювала форму очей, ніс і не тільки.

Іменинниця наважилася на пластичну операцію ще в 1999 році. Співачку турбувала форма її очей — вони злегка нависали та, за словами Ірини, виглядали сумно. Цікаво, що останнім поштовхом до змін стали слова президента Леоніда Кучми, який звернув увагу на її "сумні очі". Після цього Білик остаточно наважилася на зміни.

Після блефаропластики артистка вирішила виправити форму носа. Вона вважала свій ніс з горбинкою занадто великим, тому зробила ринопластику. Втім, результат, за словами Ірини Білик, не був ідеальним: вона шкодувала, що не зробила його повністю рівним.

Ірина Білик змінювала ніс та очі Фото: Instagram

Згодом іменинниця зробила підтяжку обличчя та збільшила губи. За спостереженнями пластичних хірургів, ймовірно, Білик коригувала вилиці та підборіддя.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Цікаво, що з волоссям артистка також постійно експериментувала. Вона була білявкою, рудою, брюнеткою. Довжина волосся також часто була різною.

Ірина Білик у юності Фото: Instagram

Встановила імпланти з гормонами

Нещодавно Ірина Білик зізналася, що в 55 років наважилася на встановлення мікроскопічних імплантів під шкіру, та пояснила, чому так вирішила.

За словами співачки, вона відчувала все більше втоми під час виступів, тому вирішила встановити біоідентичні пелети (імпланти). Це метод гормональної терапії, під час якого підшкірно вводяться крихітні капсули з натуральними гормонами рослинного походження (соя, ямс).

Така процедура має покращувати обмін речовин, тонус, лібідо, сон, уповільнювати старіння та додавати енергії. Термін дії таких палетів близько 5-7 місяців.

"Я багато років живу сценою. Інколи ловлю себе на думці: сил стає менше, ніж хочеться. Щоб повернути енергію, внутрішній ресурс і мати змогу й надалі віддавати вам максимум — я встановила біоідентичні пелети. Це про баланс, витривалість і стабільну енергію без виснаження. Процедура триває лише 10–15 хвилин", — розповідала знаменитість.

Ірина Білик встановила імпланти з гормонами Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

