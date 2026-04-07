Мужчины в Индии целовали фото Ирины Билык: при чем тут Коляденко (видео)

Украинская певица Ирина Билык показала оригинальное поздравление с днем рождения из-за границы. Фанаты звезды подозревают, что это дело рук ее бывшего Дмитрия Коляденко.

Вчерашняя именинница поделилась креативным поздравлением с подписчиками в Instagram (bilyk_iryna).

Коляденко поздравил Билык?

На видео группа мужчин, вероятно, из Индии держат фото Ирины Билык и выкрикивают ей поздравления. А в конце герои ролика даже обцеловали портреты именинницы и выкрикнули "Слава Украине".

"Угадайте, кто поздравил меня именно так?" — спросила певица фолловеров.

В частности, Билык поблагодарила за теплые слова в честь ее 56-летия: "Спасибо всем-всем-всем за такое невероятное количество поздравлений с моим днем рождения, всех вас люблю".

Интересно, что в комментариях сразу заподозрили Дмитрия Коляденко в причастности к такому поздравлению.

"Дима К, Дмитрий Коляденко, Это в стиле Димы, Коляденко, Дмитрий Коляденко поздравил", — пишут пользователи сети.

Фанаты певицы высказались о креативности такого видео, а некоторые предположили, что, вероятно, к этому причастен другой бывший Ирины — Дмитрий Дикусар:

"С Днем Рождения, королева. Коляденко вряд ли так потратился. Скорее Дикусар".

"Поздравление шикарное, я посмеялась".

"Это Топ поздравления. Вообще забыла, зачем зашла. Спасибо за настроение. Дай Бог вам всегда быть счастливой, Ирина".

