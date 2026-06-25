Ірина Білик зробила несподіване зізнання, як оцінює свою зовнішність (фото)
Українська співачка Ірина Білик з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе. Артистка зробила цікаве зізнання.
Ірина наразі перебуває з робочою поїздкою в Норвегії. Кадрами звідти вона ділиться у своєму Instagram.
Ірина Білик заговорила про любов до себе
Зірка сцени показала себе на фоні картин, а також позувала з келихом у закладі. Співачка зізналася, що "зʼїла б себе".
"Сама б себе з’їла. І знаєте, мені здається, це дуже гарне відчуття для жінки", — написала Білик.
У коментарях підписники артистки засипали її компліментами:
- "Ірино, ви неймовірна красуня".
- "Богиня".
- "Ірочка, ви така гарна, дуже гарна, розкішна".
- "Красуня".
- "Найкраща, найгарніша".
Під час поїздки за кордон Ірина вже зустрілася з мером Осло та завітала до посольства України в Норвегії.
"Для мене велика честь бути частиною подій, які зміцнюють культурні зв’язки між Україною та Норвегією і нагадують: де б ми не були — Україна завжди в наших серцях", — зазначила зірка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це може бути іноземець.
- Українська співачка потрапила у неприємну ситуацію під час закордонної поїздки в Осло.
Крім того, артистка показала себе без фільтрів та укладки, поділившись "чесним" селфі.