Ірина Білик зробила несподіване зізнання, як оцінює свою зовнішність (фото)

Українська співачка Ірина Білик з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе. Артистка зробила цікаве зізнання.

Ірина наразі перебуває з робочою поїздкою в Норвегії. Кадрами звідти вона ділиться у своєму Instagram.

Ірина Білик заговорила про любов до себе

Зірка сцени показала себе на фоні картин, а також позувала з келихом у закладі. Співачка зізналася, що "зʼїла б себе".

"Сама б себе з’їла. І знаєте, мені здається, це дуже гарне відчуття для жінки", — написала Білик.

У коментарях підписники артистки засипали її компліментами:

"Ірино, ви неймовірна красуня".

"Богиня".

"Ірочка, ви така гарна, дуже гарна, розкішна".

"Красуня".

"Найкраща, найгарніша".

Ірина Білик в Осло Фото: instagram/bilyk_iryna

Під час поїздки за кордон Ірина вже зустрілася з мером Осло та завітала до посольства України в Норвегії.

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"Для мене велика честь бути частиною подій, які зміцнюють культурні зв’язки між Україною та Норвегією і нагадують: де б ми не були — Україна завжди в наших серцях", — зазначила зірка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це може бути іноземець.

Українська співачка потрапила у неприємну ситуацію під час закордонної поїздки в Осло.

Крім того, артистка показала себе без фільтрів та укладки, поділившись "чесним" селфі.