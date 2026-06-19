Ірина Білик залишилась без одягу в Норвегії (фото)

Відома українська співачка потрапила у неприємну ситуацію під час закордонної поїздки до Осло. Артистка прилетіла до столиці Норвегії для участі в благодійному заході, проте в аеропорту виявила, що авіаперевізник втратив її речі.

Про цей інцидент виконавиця особисто розповіла на своїй сторінці в Threads (@bilyk_iryna). Зірка прибула до країни заради виступу на дитячому благодійному фестивалі, але через відсутність багажу опинилася у скрутному становищі перед важливою подією.

"Тепер питання: що вдягати і що взагалі робити, коли часу майже немає? Рятуйте ідеями", — звернулася співачка до своїх підписників.

Ірина Білик розповіла про ситуацію в аеропорту Фото: Threads

Користувачі соцмережі одразу відгукнулися на заклик про допомогу, пропонуючи артистці варіанти швидкого шопінгу в Осло. Однак дехто сказав, що в день новин про атаку Москви, подібні новини від Ірини Білик не цікаві.

Наразі невідомо, чи вдалося службі аеропорту оперативно розшукати валізи співачки до початку фестивалю.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це іноземець.

Співачка несподівано заговорила про правду. Артистка підняла болючу тему сучасного спілкування, запитавши підписників, чому сьогодні людям стало простіше безслідно зникнути, аніж відверто поговорити.

Крім того, артистка показала себе без фільтрів та укладки, поділившись "чесним" селфі. У коментарях фанати артистки висловили свій захват справжністю свого кумира та щиро посміялися з нового фото.