56-річна Ірина Білик насмішила "язикатим" селфі (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик показала себе без фільтрів та укладки, поділившись "чесним" селфі.

Артистка потішила підписників свого Instagram незвичним фото, скорчивши кумедну гримасу та висолопивши язика.

"От скажіть чесно — вам що насправді цікавіше: коли артист робить із себе ідіота заради переглядів — чи коли дає щось красиве і справжнє?" — запитала Ірина.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях фанати артистки висловили свій захват справжністю свого кумира та щиро посміялися з нового фото:

"Щирість!!! Бути таким, яким є. Фотка вогонь".

"Коли артист справжній, такий, як є в житті, а Ви кумир".

"Ви завжди шикардос!!! Дивлячись на Вас, усвідомлюєш, як треба взагалі себе вести".

"Ну Іра. Ну вогонь".

"Іриночко! Головне, щоб це був для вас позитивний момент. А глядачі це відчують! Ви прекрасна і прикольна!"

"Красиве і справжнє, Ви несете красу. Всі Ваші пісні дуже справжні, життєві, несуть сенс. Ви дуже жіночна, у Вас надзвичайна енергетика".

