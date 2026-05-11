Ірина Білик показала меншого сина: як виглядає 10-річний Табріз (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик пригадала свою маму та поділилася рідкісним кадром з молодшим сином Табрізом.

Фото в День матері зірка показала у своєму Instagram.

Як виглядає син Ірини Білик

На чорно-білому кадрі Ірина обіймала Табріза.

"Сьогодні особливий день для мене… Сьогодні був би день народження моєї мами. І саме в День матері я ще сильніше відчуваю, наскільки важлива мамина любов у житті кожного з нас. Мої сини — моє найбільше щастя і любов на все життя. Хочу побажати кожній мамі, щоб її дитина завжди була поруч, здорова і щаслива. Бережіть своїх мам і обіймайте їх частіше", — написала Білик.

А в коментарях люди теплим словом згадали маму співачки, вшанувавши її памʼять.

Ірина Білик із сином Фото: instagram/bilyk_iryna

Діти Ірини Білик

Батьком первістка артистки став манекенник Андрій Оверчук, з яким вона перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батько 10-річного Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що Ірина з двома синами живе в одному з іспанських міст. Гліб активно займається музикою, а Табріз навчається в школі.

Ірина Білик з Глібом та Табрізом Фото: instagram/bilyk_iryna

