56-річна Ірина Білик показала сміливий знімок з лазні: що обговорюють люди (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик розбурхала мережу цікавим кадром з лазні на Прикарпатті, а фанати зірки залишилися в захваті.

Знаменитість показала момент свого відпочинку між концертами у Східниці. Фото Ірина Білик поділилася в Instagram (bilyk_iryna).

Ірина Білик показалася в лазні

На фото співачка, яка нещодавно зустріла своє 56-річчя, позувала в лазні в спеціальній шапці. У руках Білик тримала віник, який прикривав її тіло. Зокрема, артистка постала з легким макіяжем та зібраним волоссям.

"Як підпишемо це фото?" — звернулася до фанатів Ірина.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники співачки почали засипати її компліментами та варіантами підпису:

"Королева перезавантажилась".

"Жити треба так, шоб взагалі нічого не парило".

"Нарешті світ побачить це фото. Це пожежа".

"Шикарна жінка".

"Красу не змиєш".

"Коли не треба нічого доводити: шапка, а не корона, віник замість квітів, спражня зірка сяє завжди, напевно так заведено природою".

"Ніжна тендітна. Зіркам неодмінно потрібен релакс і відпочинок".

Відео дня

