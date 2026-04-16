Ірина Білик звернулася до себе маленької: як співачка виглядала в дитинстві (фото)

Українська співачка Ірина Білик поділилася зворушливими архівними кадрами зі свого дитинства та поміркувала про шлях до мрії.

Зірка поринула у спогади, показавши в Instagram, якою була маленькою, та звернулася до себе. Любов до музики поруч з Білик давно. За словами артистки, наразі вона іноді забуває, що колись її теперішній успіх здавався дуже далеким.

Як Ірина Білик виглядала в дитинстві

"Коли починаю сумніватися в собі, в своїх рішеннях чи навіть у своїх мріях, я просто нагадую собі одну річ: колись усе, що в мене є зараз, теж було лише мрією. Такою ж далекою, трохи страшною, іноді навіть нереальною. Але я йшла до неї. Маленькими кроками, з сумнівами, зі страхами — але йшла", — написала співачка.

Зокрема, Білик запитала, що люди частіше обирають — те, що є, чи шанс на мрію.

Також співачка звернулася до себе. Маленька Іра запитала, чи доросла збирає наразі великі зали. Артистка відповіла, що втомлюється після виступів, але дуже щаслива від цього.

Ірина Білик у дитинстві Фото: instagram/bilyk_iryna

Публікацію супроводжувала перекладена українською пісня "Про любов".

Реакція мережі

У коментарях до допису фанати співачки засипали її компліментами:

"Який красивий переклад. Оригінальна пісня була теж класна, але ця більш глибша, мудріша… І цей голос".

"Найкраща. Всі пісні хіти".

"Талановита Ірина Білик, голос".

"Мріяти треба".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик показала оригінальне привітання з днем народження з-за кордону.

Дмитро Коляденко публічно звернувся до співачки в день її 56-річчя.

З нагоди дня народження артистки Фокус розповідав, що відомо про процедури, які робила для своєї зовнішності та здоровʼя Білик.