Ирина Билык обратилась к себе маленькой: как певица выглядела в детстве (фото)

Украинская певица Ирина Билык поделилась трогательными архивными кадрами из своего детства и поразмышляла о пути к мечте.

Звезда погрузилась в воспоминания, показав в Instagram, какой была маленькой, и обратилась к себе. Любовь к музыке рядом с Билык давно. По словам артистки, сейчас она иногда забывает, что когда-то ее нынешний успех казался очень далеким.

Как Ирина Билык выглядела в детстве

"Когда начинаю сомневаться в себе, в своих решениях или даже в своих мечтах, я просто напоминаю себе одну вещь: когда-то все, что у меня есть сейчас, тоже было лишь мечтой. Такой же далекой, немного страшной, иногда даже нереальной. Но я шла к ней. Маленькими шагами, с сомнениями, со страхами — но шла", — написала певица.

В частности, Билык спросила, что люди чаще выбирают — то, что есть, или шанс на мечту.

Также певица обратилась к себе. Маленькая Ира спросила, собирает ли взрослая сейчас большие залы. Артистка ответила, что устает после выступлений, но очень счастлива от этого.

Ирина Билык в детстве Фото: instagram/bilyk_iryna

Публикацию сопровождала переведенная на украинский язык песня "О любви".

Реакция сети

В комментариях к посту фанаты певицы засыпали ее комплиментами:

"Какой красивый перевод. Оригинальная песня была тоже классная, но эта более глубокая, мудрее... И этот голос".

"Лучшая. Все песни хиты".

"Талантливая Ирина Билык, голос".

"Мечтать надо".

