Ирина Билык показала младшего сына: как выглядит 10-летний Табриз (фото)

56-летняя украинская певица Ирина Билык вспомнила свою маму и поделилась редким кадром с младшим сыном Табризом.

Фото в День матери звезда показала в своем Instagram.

Как выглядит сын Ирины Билык

На черно-белом кадре Ирина обнимала Табриза.

"Сегодня особенный день для меня... Сегодня был бы день рождения моей мамы. И именно в День матери я еще сильнее чувствую, насколько важна мамина любовь в жизни каждого из нас. Мои сыновья — мое самое большое счастье и любовь на всю жизнь. Хочу пожелать каждой маме, чтобы ее ребенок всегда был рядом, здоров и счастлив. Берегите своих мам и обнимайте их чаще", — написала Билык.

А в комментариях люди теплым словом вспомнили маму певицы, почтив ее память.

Ирина Билык с сыном Фото: instagram/bilyk_iryna

Дети Ирины Билык

Отцом первенца артистки стал манекенщик Андрей Оверчук, с которым она состояла в отношениях с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.

А отец 10-летнего Табриза — фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Слава Демин летом 2024 года говорил, что Ирина с двумя сыновьями живет в одном из испанских городов. Глеб активно занимается музыкой, а Табриз учится в школе.

Ирина Билык с Глебом и Табризом Фото: instagram/bilyk_iryna

