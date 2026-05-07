"Це особисте чи ні?": Ірина Білик зробила провокативний допис

Українська співачка заінтригувала шанувальників новою публікацією в соцмережах. Артистка опублікувала фото з червоним телефоном і поставила неоднозначне запитання про особисте життя, чим одразу спровокувала хвилю обговорень у коментарях.

На новому знімку Ірина Білик позує у темному образі з яскравим макіяжем, тримаючи в руках червоний ретро-телефон. У підписі до фото співачка написала: "Телефон партнера — це особисте чи якщо ви пара, то вже ні?"

Реакції людей

Публікація швидко набрала тисячі вподобайок та десятки коментарів. Підписники активно почали ділитися власною думкою про межі особистого простору у стосунках. Одні підтримали ідею довіри без перевірок, інші ж переконані, що у парі не повинно бути секретів.

"Особисте. Але якщо його постійно перевертають та ховають, то відносин немає";

"Якщо саме такий, як у Вас на фото, то може бути спільним. Головне в стосунках — це довіра";

"В нас не має секретів, у вільному доступі";

"У кожного різному, дехто не дозволяє порушувати свої кордони, навіть якщо пара, але якщо нема довіри, то це все без сенсу...";

"Якщо пара, то секретів не існує, телефон відкритий...".

Відео дня

Інші дописи Ірини Білик

Співачка часто ділиться у соцмережах роздумами, які змушують підписників замислитися та активно реагувати в коментарях. Зокрема, раніше вона заінтригувала аудиторію питанням про потойбічне життя, поцікавившись: "А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?".

Окрім цього, один із її дописів викликав особливий резонанс серед фанатів. Артистка опублікувала фото із зображенням двох жіночих рук, де одна ніжно тримає іншу, та додала запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?". Такий пост підштовхнув шанувальників до різних припущень і жвавих обговорень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

56-річна Ірина Білик показала сміливий знімок з лазні.

Співачка показала оригінальне привітання з днем народження з-за кордону. Фанати зірки підозрюють, що це справа рук її колишнього Дмитра Коляденка.

Крім того, Оля Цибульська розкрила, як артистка причетна до її розриву з чоловіком.