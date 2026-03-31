Оля Цибульська розкрила, як Ірина Білик причетна до її розриву з чоловіком

Українська співачка Оля Цибульська зізналася, що вони з чоловіком Сергієм Грисюком могли піти в житті різними шляхами через пораду Ірини Білик.

Пара в серпні святкуватиме 11-ту річницю свого шлюбу. Втім, був складний період, який міг поставити крапку в їхньому союзі. Про це зірка сцени розповіла в інтервʼю Славі Дьоміну.

Цибульська про розставання з чоловіком

Це сталося ще років 20 тому.

"Був період, коли ми з Сергієм зробили паузу в наших стосунках. Тому що я тоді думала: кар'єра чи сім'я. Мені сказали, що треба обирати, що неможливо це поєднувати в собі. Це в гримерці колись, після концерту "ТіК" в Палаці спорту за коньячком Ірина Білик поділилась. Це якийсь курс 2-ий у мене був чи перший. І тоді Миколаївна ділилась якимись такими штуками, ми дуже класно говорили між собою, спілкувалися. Я прийшла додому і кажу: "Розходимось. Я хочу кар'єру". І ми розійшлися. На півтора року, здається. Ми не спілкувалися", — зізналася співачка.

У той період до Ольги залицялися різні чоловіки, але згодом вони із Сергієм помирилися.

Оля Цибульська з чоловіком Фото: Instagram

Особисте життя Олі Цибульської: що відомо

Співачка десять років перебуває у шлюбі з підприємцем Сергієм Грисюком, з яким знайома ще зі шкіли. Подружжя виховує сина Нестора. Цибульська особисте життя тримає переважно в таємниці.

"Нам дуже класно вдвох, мабуть ось причина, чому глядачів не запрошуємо. Ми разом понад 20 років. Він знає, що я не люблю каперси, а я знаю, що Сергій не любить камер, інтервʼю, фото… тому й не лізу зі своїм шоубізнесом. Та і життя на показ це не про сімʼю", — казала артистка в інтервʼю Фокусу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Цибульська публічно пожартувала про особисте життя Ірини Білик.

Співачка відреагувала на критику через свій концерт, який відбувся 22-го листопада, в День пам'яті жертв голодоморів.

Крім того, 18 грудня Ольга повідомила трагічну новину в її родині. Пішов із життя батько артистки, Павло Цибульський.