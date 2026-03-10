Оля Цибульська розповіла про молодих коханців Ірини Білик (фото)

Українська співачка Оля Цибульська публічно пожартувала про особисте життя Ірини Білик. Артистка заявила, що її колега могла б легко виграти умовний конкурс на найкрасивішого молодого коханця.

Про це Цибульська розповіла під час ефіру шоу "Сніданок з 1+1", де говорила про тенденції в українському шоу-бізнесі. За її словами, серед знаменитостей останнім часом стало своєрідною "модою" заводити молодших партнерів.

Співачка з іронією зауважила, що навіть пропонувала глядачкам уявний конкурс на найпривабливішого коханця серед зірок. Водночас вона жартома звернулася до Ірини Білик із проханням не брати участі.

"Я казала глядачкам: давайте зробимо конкурс на найкрасивішого коханця. Але одразу офіційно звертаюся до Ірини Миколаївни Білик, щоб вона не брала участі, бо виграє", — з усмішкою сказала Цибульська.

Відео дня

Чоловік Ірини Білик

Єдиним офіційним чоловіком Ірини Білик був азербайджанський режисер Аслан Ахмадов. Пара таємно одружилася у березні 2013 року, а згодом у них народився син Табріз, якого виносила сурогатна мати. Улітку 2021 року співачка повідомила про розлучення з Ахмадовим.

Аслан Ахмадов і Ірина Білик Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірину Білик нещодавно під час туру пограбували в Італії.

Співачка відверто висловилася про стосунки з колишніми партнерами та дотепно відповіла на запитання підписників.

Крім того, артистка розповіла про свої вподобання в чоловіках. Вона зізналася, що вже не така вибаглива, як була колись.