"Гатила всіх я": Ірина Білик заінтригувала відповідями у мережі

Українська співачка Ірина Білик відверто висловилася про стосунки з колишніми партнерами та дотепно відповіла на запитання підписників. Артистка запевнила, що у всіх своїх романах саме вона була головною.

На своїй сторінці в соцмережі Threads 55-річна Білик відреагувала на грубе запитання одного з користувачів щодо особистого життя. Співачка не розгубилася і з гумором заявила, що в кожних стосунках ініціативу брала на себе: "Спокійно, малята, гатила всіх я!".

Ірина Білик здивувала користувачів Threads Фото: Threads

Також вона прокоментувала зауваження підписників про шоумена Дмитра Коляденка, якого в коментарях почали жаліти через нібито складний характер артистки. Білик наголосила, що співчувати йому не потрібно.

Стосунки Ірини Білик

Єдиним офіційним чоловіком співачки був азербайджанський режисер Аслан Ахмадов, з яким вона таємно одружилася у березні 2013 року. У 2015-му в подружжя народився син Табріз, якого виносила сурогатна мати. Влітку 2021 року артистка повідомила про розлучення.

Крім того, Білик має старшого сина Гліба Оверчука, народженого у 1999 році від Андрія Оверчука. У різні періоди життя співачка також перебувала у стосунках із продюсером Юрієм Нікітіним, шоуменом Дмитром Коляденком і хореографом Дмитром Дікусаром.

