55-річна Ірина Білик змінилася до невпізнання (фото)
Українська співачка Ірина Білик вразила фанатів сміливою зміною образу з коротким волоссям та яскравим макіяжем. Прихильники знаменитості в захваті.
Експериментом зайнявся відомий візажист Єгор Андрюшин. Він показав в Instagram відео, на якому артистка несподівано зʼявилася у стильному та яскравому образі.
Новий образ Ірини Білик
У відео лунає пісня Білик "Божевільна".
Сама ж артистка постала з текстурованою піксі-стрижкою на свій платиновий блонд. У макіяжі Ірині Білик зробили акцент на очах, підкресливши її зухвалий погляд.
"Як вам перевтілення?" — запитав у підпису до ролика Андрюшин.
Реакція мережі
У коментарях фанати артистки засипали її компліментами після сміливого перевтілення:
- "Діва, красуня, легенда!".
- "В мене захват на максимум".
- "Вау! Це кайф такі перевтілення".
- "Дуже схожі".
- "Вау, супер. Я теж так хочу", — Анна Буткевич
