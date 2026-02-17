55-річна Ірина Білик змінилася до невпізнання (фото)

Українська співачка Ірина Білик вразила фанатів сміливою зміною образу з коротким волоссям та яскравим макіяжем. Прихильники знаменитості в захваті.

Експериментом зайнявся відомий візажист Єгор Андрюшин. Він показав в Instagram відео, на якому артистка несподівано зʼявилася у стильному та яскравому образі.

Новий образ Ірини Білик

У відео лунає пісня Білик "Божевільна".

Сама ж артистка постала з текстурованою піксі-стрижкою на свій платиновий блонд. У макіяжі Ірині Білик зробили акцент на очах, підкресливши її зухвалий погляд.

"Як вам перевтілення?" — запитав у підпису до ролика Андрюшин.

Ірина Білик до перевтілення Фото: Instagram

Ірина Білик після перевтілення Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях фанати артистки засипали її компліментами після сміливого перевтілення:

"Діва, красуня, легенда!".

"В мене захват на максимум".

"Вау! Це кайф такі перевтілення".

"Дуже схожі".

"Вау, супер. Я теж так хочу", — Анна Буткевич

