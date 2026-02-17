Підтримайте нас RU
55-річна Ірина Білик змінилася до невпізнання (фото)

Ірина Білик змінила образ
Ірина Білик | Фото: Instagram

Українська співачка Ірина Білик вразила фанатів сміливою зміною образу з коротким волоссям та яскравим макіяжем. Прихильники знаменитості в захваті.

Експериментом зайнявся відомий візажист Єгор Андрюшин. Він показав в Instagram відео, на якому артистка несподівано зʼявилася у стильному та яскравому образі.

Новий образ Ірини Білик

У відео лунає пісня Білик "Божевільна".

Сама ж артистка постала з текстурованою піксі-стрижкою на свій платиновий блонд. У макіяжі Ірині Білик зробили акцент на очах, підкресливши її зухвалий погляд.

"Як вам перевтілення?" — запитав у підпису до ролика Андрюшин.

Фото: Instagram
ірина білик
Ірина Білик після перевтілення
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях фанати артистки засипали її компліментами після сміливого перевтілення:

  • "Діва, красуня, легенда!".
  • "В мене захват на максимум".
  • "Вау! Це кайф такі перевтілення".
  • "Дуже схожі".
  • "Вау, супер. Я теж так хочу", — Анна Буткевич
