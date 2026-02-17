55-летняя Ирина Билык изменилась до неузнаваемости (фото)

Украинская певица Ирина Билык поразила фанатов смелой сменой образа с короткими волосами и ярким макияжем. Поклонники знаменитости в восторге.

Экспериментом занялся известный визажист Егор Андрюшин. Он показал в Instagram видео, на котором артистка неожиданно появилась в стильном и ярком образе.

Новый образ Ирины Билык

В видео звучит песня Билык "Сумасшедшая".

Сама же артистка предстала с текстурированной пикси-стрижкой на свой платиновый блонд. В макияже Ирине Билык сделали акцент на глазах, подчеркнув ее дерзкий взгляд.

"Как вам перевоплощение?" — спросил в подписи к ролику Андрюшин.

Ирина Билык до перевоплощения Фото: Instagram

Ирина Билык после перевоплощения Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях фанаты артистки засыпали ее комплиментами после смелого перевоплощения:

"Дива, красавица, легенда!".

"У меня восторг на максимум".

"Вау! Это кайф такие перевоплощения".

"Очень похожи".

"Вау, супер. Я тоже так хочу", — Анна Буткевич

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас ее младший сын Табриз. Мальчику уже исполнилось 10 лет и он увлекается кулинарией.

Певица публично пожаловалась на "жестокую" коммуналку, а ей даже ответила премьер-министр Украины.

Кроме того, артистка и Павел Зибров встретились на съемках нового шоу "Угадай мелодию". Билык приняла предложение коллеги по сцене.