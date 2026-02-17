55-летняя Ирина Билык изменилась до неузнаваемости (фото)
Украинская певица Ирина Билык поразила фанатов смелой сменой образа с короткими волосами и ярким макияжем. Поклонники знаменитости в восторге.
Экспериментом занялся известный визажист Егор Андрюшин. Он показал в Instagram видео, на котором артистка неожиданно появилась в стильном и ярком образе.
Новый образ Ирины Билык
В видео звучит песня Билык "Сумасшедшая".
Сама же артистка предстала с текстурированной пикси-стрижкой на свой платиновый блонд. В макияже Ирине Билык сделали акцент на глазах, подчеркнув ее дерзкий взгляд.
"Как вам перевоплощение?" — спросил в подписи к ролику Андрюшин.
Реакция сети
В комментариях фанаты артистки засыпали ее комплиментами после смелого перевоплощения:
- "Дива, красавица, легенда!".
- "У меня восторг на максимум".
- "Вау! Это кайф такие перевоплощения".
- "Очень похожи".
- "Вау, супер. Я тоже так хочу", — Анна Буткевич
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас ее младший сын Табриз. Мальчику уже исполнилось 10 лет и он увлекается кулинарией.
- Певица публично пожаловалась на "жестокую" коммуналку, а ей даже ответила премьер-министр Украины.
Кроме того, артистка и Павел Зибров встретились на съемках нового шоу "Угадай мелодию". Билык приняла предложение коллеги по сцене.