55-летняя Ирина Билык изменилась до неузнаваемости (фото)

Ирина Билык сменила образ
Ирина Билык | Фото: Instagram

Украинская певица Ирина Билык поразила фанатов смелой сменой образа с короткими волосами и ярким макияжем. Поклонники знаменитости в восторге.

Экспериментом занялся известный визажист Егор Андрюшин. Он показал в Instagram видео, на котором артистка неожиданно появилась в стильном и ярком образе.

Новый образ Ирины Билык

В видео звучит песня Билык "Сумасшедшая".

Сама же артистка предстала с текстурированной пикси-стрижкой на свой платиновый блонд. В макияже Ирине Билык сделали акцент на глазах, подчеркнув ее дерзкий взгляд.

"Как вам перевоплощение?" — спросил в подписи к ролику Андрюшин.

Ирина Билык до перевоплощения
Ирина Билык до перевоплощения
Фото: Instagram
Ирина Билык
Ирина Билык после перевоплощения
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях фанаты артистки засыпали ее комплиментами после смелого перевоплощения:

  • "Дива, красавица, легенда!".
  • "У меня восторг на максимум".
  • "Вау! Это кайф такие перевоплощения".
  • "Очень похожи".
  • "Вау, супер. Я тоже так хочу", — Анна Буткевич
