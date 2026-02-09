Ирина Билык похвасталась хобби 10-летнего сына: как Табриз сейчас выглядит (фото)

Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас ее младший сын Табриз. Мальчик, как оказалось, уже интересуется кулинарией.

Артистка в Instagram опубликовала свежий снимок 10-летнего Табриза. На фото можно заметить, как мальчик заметно подрос.

Как выглядит сын Ирины Билык

Более того, звездная мама рассекретила хобби сына. Оказывается, Табризу нравится кулинария. Мальчик даже хочет стать поваром. Сын Ирины Билык на камеру показал десерт, который, вероятно, сам и приготовил.

"Говорит, что станет поваром", — написала под фото Ирина.

Сын Ирины Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Также певица поделилась архивным фото покойной мамы и призналась, что очень скучает по ней.

"Она мне снится очень красивой, в ярких платьях и с красивой прической", — призналась артистка.

Мама Ирины Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Сыновья Ирины Билык

Отец первенца Ирины Билык — манекенщик Андрей Оверчук, с которым она находилась в отношениях с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.

А отцом 10-летнего Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Слава Демин летом 2024 года говорил, что певица с двумя сыновьями живет в одном из испанских городов. Глеб активно занимается музыкой, а Табриз учится в школе.

